Москва, , 12:55 — REGNUM Сегодня, 11 января, для российской валюты начинаются непростые времена, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Демократическая партия США, получив полный контроль над Конгрессом, уже анонсирует новые санкционные удары по российской экономике.

А «новогодний» всплеск заболеваемости СOVID-19 угрожает сократить экспортные доходы России, особенно если в странах Европы, Азии и Северной Америки, основных потребителях энергоносителей, эпидемиологическая ситуация продолжит двигаться в сторону новых локдаунов.

Конечно, не стоит ожидать мгновенного падения курса рубля, прошлой зимой ситуация тоже развивалась постепенно, но уже сейчас хорошо видно растущую слабость российской валюты, курс которой все легче и быстрее падает при ухудшении внешнего фона.

И если бы не успехи на нефтяном фронте, где Саудовская Аравия решила в одностороннем порядке дополнительно ограничить добычу еще на 1 млн баррелей, поддерживая рост цен на нефть, то рубль уже сейчас торговался бы выше отметки 76,00 к американскому доллару.

Так что российская валюта еще может удерживаться вблизи текущих уровней 74,00−75,00, но лишь до тех пор, пока на внешнем информационном контуре вновь не появятся новые сообщения об антироссийской санкционной угрозе.

Если это произойдет сегодня, тогда курс рубля достаточно быстро преодолеет верхнюю границу дневного диапазона в 75,00 за доллар США и попробует дотянуться к 75,50−76,00», — считает эксперт.

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