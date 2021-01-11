Москва, , 12:46 — REGNUM Казахстан приостановил транзит нефти через территорию России из-за сбоев в системе электроснабжения не севере республики. Об этом 11 января заявил журналистам представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

По его словам, прокачка нефти приостановлена из-за отключения от сети нефтеперекачивающей станции. Транзит приостановлен 11 января с 5:00 мск. Подачу нефти планируется возобновить после восстановления линий электропередачи.

Демин уточнил, что сбой в системе электроснабжения Казахстана связан с сильными морозами. Представитель «Транснефти» напомнил, что на сибирских месторождениях возникали подобные сбои в начале января из-за аномальных морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) из эксплуатации вывели технологические установки. Вынужденный режим введен из-за проблем с подачей электроэнергии.

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