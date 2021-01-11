Токио, , 12:44 — REGNUM По итогам 2020 года дилеры реализовали в Японии 2 478 832 новых автомобиля (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.) — на 12,2% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

Отрицательная динамика продаж машин в Японии наблюдается третий год подряд.

По данным JADA, чаще всего в прошлом году продавались автомобили Toyota. За год японские автолюбители приобрели 1 264 064 машины данной марки. Это на 4,9% меньше, чем было куплено в стране год назад.

На втором месте по объему продаж занимают машины компании Honda с показателем 293 800 единиц. Здесь падение продаж составило 17,8%. Замыкают тройку лидеров машины компании Nissan (210 959 ед.; — 30,8%).

Напомним, 15 января 2021 года на онлайн-автовыставке японская компания Daihatsu представит пять концептов своих автомобилей, созданных на базе существующих моделей марки.

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