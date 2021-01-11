Улан-Удэ, , 12:28 — REGNUM В арбитраж Бурятии поступил банкротный иск к муниципальному предприятию сферы ЖКХ — «Теплоэнергетическому комплексу Ключевской» одноимённого сельского поселения. Претензии арбитраж республики пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от ООО «Восточно-Сибирская торговая компания» 11 января 2021 года. Сумма претензий — 2 092 676,07 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП было учреждено в октябре 2017 года администрацией сельского поселения «Ключевское» Заиграевского района Бурятии для производства, передачи и распределения горячей воды и пара. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор с ноября 2020 года — Ольга Федотова.

По открытым данным, МУП было исполнителем по 22 госконтрактам на отпуск тепловой энергии, в том числе котельными, а также услуги водоснабжения. Среди заказчиков услуг — детский сад, школа, противопожарная служба, сельская администрация.