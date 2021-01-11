Ярославль, , 12:12 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области принял к рассмотрению заявление о банкротстве муниципального предприятия «Городского спецавтохозяйство» города Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

База ярославского «Спецавтохозяйства»

Заявление о несостоятельности подало ярославское ООО «Яравтодор». Компания была субподрядчиком по уборке города у «Городского спецавтохозяйства», которое было генеральным подрядчиком мэрии. «Яравтодор» уже выиграл в суде несколько дел по взысканию задолженности, но, судя по всему, деньги так и не получил.

Взыскать их не так-то просто. Муниципальное предприятие прекратило деятельность по уборке города и сейчас не имеет стабильного дохода. На протяжении последних лет городские власти последовательно меняют организацию, которая убирает город. Сначала это было «Спецавтохозяйство по уборке города», потом «Городское спецавтохозяйство», а теперь «Горзеленхозстрой». При этом долги остаются на старой компании.

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