Берлин, , 12:15 — REGNUM По итогам 2020 года на мировом авторынке было реализовано 2,16 млн единиц автомобилей марки Mercedes-Benz — на 7,5% меньше, чем год назад. Об этом сообщает издание Automobilwoche.

Снижение продаж машин немецкого бренда произошло несмотря на восстановление спроса на глобальном авторынке во второй половине прошлого года и хорошие показатели продаж в Китае.

За год дилеры Mercedes-Benz реализовали на китайском авторынке 774 382 авто. Это на 11,7% больше, чем за 2019 год. А вот объём продаж автокомпании в Европе и США сократился за отчетный период на 16,4% и 13% соответственно.

Отмечается, что самой продаваемой моделью Mercedes-Benz на мировом авторынке в 2020 году стала модель GLC. Её в прошлом году приобрели 320 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в начале 2021 года на площадке «Factory 56» завода Mercedes в немецком городе Зиндельфинген начнётся сборка флагманского электрического седана Mercedes EQS. Силовой агрегат этого автомобиля будет питаться от аккумулятора CATL.

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