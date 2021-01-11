Москва, , 12:11 — REGNUM В России любой бизнес требует от государства поддержки, субсидий и льгот, но при этом забывает о своей ответственности перед наемными работниками и пытается переложить эту заботу на государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что его ведомство не планирует расширять список системообразующих предприятий.

Как полагает Комолов, весь вопрос в том, как методологически подходить к понятию «системообразующее предприятие», так как в последние 10−15 лет в мире это словосочетание преимущественно ассоциируется с финансовым сектором и системообразующими банками, которые стали ядром мирового кризиса. Именно по ним ударила финансовая рецессия 2007−2009 годов, и именно банкротство крупных финансовых институтов стало инструментом распространения кризиса.

«Поэтому государство предпринимает разные меры, чтобы не допустить банкротства системно значимых финансовых институтов. Это же понятие можно перенести и на реальный сектор экономики. Выбираются отдельные предприятия, концентрирующие на себе большой объем рабочей силы, и к ним применяются меры поддержки в условиях кризиса, — пояснил Комолов. — Что касается РФ, то здесь ситуация двойственная. Если мы берем крупнейшие российские предприятия, то они в той или иной степени связаны с государством. Иными словами, они и так находятся в зоне ответственности государства. Но есть целый ряд частных предприятий, которые с государством никак не связаны, и они непременно нуждаются в дополнительном контроле. Но не с точки насыщения их бюджетными деньгами, как это очень часто предполагается, а с точки зрения предъявления к ним особых требований в условиях пандемии».

Как отметил Комолов, есть распространенное суждение, что прибыль — это награда предпринимателя за риск.

«Но когда возникает этот самый риск, то любой бизнес требует от государства поддержки, субсидий и льгот, но при этом забывает о своей ответственности перед наемными работниками, пытаясь переложить эту заботу на государство», — сказал экономист.

Как подчеркнул Комолов, в целом следует говорить не о поддержке отдельных предприятий, а о поддержке определенных отраслей, которые в пострадали в наибольшей степени.

Напомним, как сообщалось ранее, Мантуров в интервью «Российской газете» заявил, что Минпромторг не планирует расширять список системообразующих предприятий, который был составлен в 2020 году.

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