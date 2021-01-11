Челябинск, , 11:57 — REGNUM В Челябинской области за 1−10 января не выпустили на территорию Казахстана 36 тонн растительной продукции. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

3 января была попытка вывезти 16 тонн свежих огурцов, но на эти овощи не оказалось фитосанитарного сертификата. 8 января имелась попытка увезти в сопредельную страну 20 тонн свежего картофеля. Однако фитосанитарный сертификат оказался недействителен, в нём проверяющие обнаружили незаверенные исправления.

Перевозчики были привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали.