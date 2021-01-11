Москва, , 11:52 — REGNUM По итогам января — ноября 2020 года чаще всего в России покупали на вторичном авторынке машины отечественных компаний. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За указанный период автомобили российских марок были перепроданы 1 278 901 раз. На их долю пришлось 29,2% от всех перепроданных в РФ машин. Это на 91 890 единиц меньше, чем годом ранее.

Второе место по перепродажам заняли японские автомобили. На них пришлось 20,6% в общем объеме реализованных подержанных машин (903 230 ед.). Третий результат был у машин немецких марок (доля в 14,7%; 642 500 ед.).

Ранее агентство «Автостат» представило прогноз, согласно которому по итогам 2020 года в России будет продано 5,45 млн экземпляров машин с пробегом, что на 1% больше по сравнению с 2019 годом.

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