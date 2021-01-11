Москва, , 11:49 — REGNUM ЦБ РФ не стал продавать валюту на внутреннем рынке с расчётами 31 декабря в рамках упреждающих мер по снижению волатильности. Это произошло впервые с 25 декабря, следует из данных на сайте Банка России.

Регулятор продал валюту с расчётами 30 декабря на 5,7 млрд рублей. В общей сложности с 10 марта 2020 года в рамках реализации механизма бюджетного правила на внутреннем рынке продана валюта на 1 трлн 671,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, упреждающие продажи валюты Банк России проводит для большей предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях колебаний на мировом рынке нефти.