Москва, , 11:41 — REGNUM В Москве около 70% всех государственных и муниципальных закупок производятся по стандартизированной форме. Об этом 11 января сообщается на официальном сайте департамента экономической политики и развития столицы.

В типовые комплекты документации входит техзадание, проект государственного контракта, а также технические характеристики товара. На данный момент в рамках стандартизации госзакупок в городе утвердили уже 288 комплектов типовых закупочных документов.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, наиболее активно стандартизация внедряется в госзакупках в сфере городского хозяйства, на которую приходится около 30% всех типовых документов. Еще 26% приходится на сферу имущества и транспорта. Примерно по 10% стандартизированных госзакупок происходят в сферах общегородских потребностей, здравоохранении и образовании.

Вице-мэр столицы подчеркнул, что использование типовой документации во время проведения госзакупок и заключения контракта способствует более эффективному расходованию бюджетных средств.

«За 11 месяцев 2020 года с использованием типовой документации было проведено свыше 45 тысяч закупок общим объемом 414 миллиардов рублей, при этом экономия госзаказчиков Москвы составила более 42 миллиардов рублей», — сообщил Ефимов.

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