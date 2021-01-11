Берлин, , 11:33 — REGNUM По итогам 2020 году немецкий авторынок упал до своего исторического минимума. Об этом сообщается в отчете Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA).

По данным VDA, в общей сложности за прошедший год в Германии было куплено 2,92 млн новых автомобилей, что на 19% меньше, чем год назад.

Что же касается немецкой автомобильной промышленности, то тут также произошло сокращение производства. За отчётный период на автозаводах страны было собрано всего 3,5 млн машин, что является самым низким результатом производства за последние 45 лет.

Тем не менее в последний месяц 2020 года продажи новых автомобилей в Германии выросли на 10% и составили 311 400 экземпляров.

Ранее китайская компания Dongfeng Sokon начала в Германии продажи машин молодого стартапа Seres. За год в стране планируют реализовывать до 1,5 тыс. таких автомобилей.

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