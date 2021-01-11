Сеул, , 11:39 — REGNUM По итогам 2020 года в Южной Корее зафиксировали рекордный показатель выплат пособий по безработице. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

По их словам, в прошлом году выплаты составили 11,85 трлн вон (~$10,8 млрд). Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году — 8,09 трлн вон (~$7,3 млрд).

Эксперты отмечают, что рост данного показателя в стране частично объясняется продлением периода выплат, решение о котором было принято в октябре 2019 года, а также с ростом числа безработных из-за коронавируса.

Известно, что в 2020 году было подано порядка 600 тыс. заявок на пособие по безработице, что на 43,2% больше, чем в 2019 году, а число подписчиков страхования занятости выросло на 1,7%, до 14,08 млн человек.