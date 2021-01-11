Сараево, , 11:20 — REGNUM Боснийский авиаперевозчик компания Fly Bosnia планирует в ближайшие месяцы возобновить полеты.

Они также планируют приобрести четыре новых самолета, сообщил директор компании Харрис Чоломан.

Он сообщил порталу EX-YU Aviation News, что компания планирует закупить четыре самолета Airbus A320 до конца этого года. По его словам, первые два должны прибыть в январе и апреле, а оставшиеся два — в четвертом квартале 2021 года.

Чоломан добавляет, что регулярные полеты будут возобновлены сразу после доставки самолета, сообщает портал Klix.ba.

«Мы уже подтвердили полеты в Испанию и Италию, и ожидаем возобновления работы наших основных рынков — ЕС и стран Персидского залива, то есть Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и других», — сказал Чоломан.

По данным Klix. ba, авиакомпания, базирующаяся в Сараево, сыграла важную роль весной 2020 года, во время глобальных запретов на передвижение, когда она участвовала в транспортировке медицинского оборудования и материалов для борьбы с пандемией коронавируса.