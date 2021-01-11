Пекин, , 11:34 — REGNUM Основной показатель инфляции в Китае — индекс потребительских цен (CPI) — по итогам 2020 года увеличился на 2,5% в годовом выражении вместо прогнозируемых 3,5%. Таковы данные статистического управления КНР, опубликованные 11 января.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре индекс прибавил 0,2%, он вырос одинаково на селе и в городах. Продовольственные товары подорожали на 1,2%, потребительские товары и услуги — на 0,2%, и на 0,3% соответственно.

Относительно ноября CPI подрос на 0,7%. Цены на продовольственные товары при этом снизились на 2,8%, на непродовольственные — на 0,1%, на услуги — не изменились.

В декабре в годовом выражении услуги здравоохранения стали дороже на 1,3%, услуги образования и культурно-развлекательные мероприятия — на 0,9%, услуги транспорта и связи подешевели на 3,1%, а жильё — на 0,6%. Индекс цен производителей (PPI) в 2020 году снизился на 1,8% в годовом выражении.

По итогам 2019 года власти КНР ожидали инфляции на уровне 3%, но она составила 2,9%.