Москва, , 11:19 — REGNUM Главный вызов для России — это мы сами, считает экономист, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 11 января.

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»Сможем мы в этом году начать хоть как-то реформировать свою экономику? А провести серьёзные изменения? Или, как это мы хорошо умеем, продолжим закручивать и без того перекрученные гайки? Стране именно сегодня нужны крайне серьёзные реформы — только они смогут вытащить ее из этого кризиса. Начать по-настоящему, а не на словах бороться с бедностью. Вот это реальные вызовы!» — отметил Коган.

По его мнению, есть список из 12 пунктов, которые обязательны к выполнению:

Нужно уменьшить долю и роль госэкономики, поднять уровень экономической свободы, значительно снизить госрегуляцию. Профессор ВШЭ уверен, что излишняя регуляция всего сущего — сильный тормоз в нашем развитии.

Также важно начать проводить по-настоящему стимулирующую политику для роста частных инвестиций, принципиально изменить отношение к роли бизнесмена в нашем обществе, изменить отношение к тому, что называется частная собственность.

«Необходимо начать немедленно менять уже «совсем протухший» инвест климат в нашей стране. Вспомнить о том, что права бизнесмена и государства в суде равны. И прекратить эту позорную практику постоянной презумпции виновности бизнесмена по отношению к государству. Осознать, что на бизнес гораздо лучше влияет позиция пряника, чем кнута. Да, есть такая штука — пряники. Иначе говоря — стимулы. Мы должны перестать постоянно менять правила игры — взаимоотношения государства и бизнеса. Это касается и пошлин, и налоговых ставок, и прочего. Пора начать либерализовывать, а не зажимать финансовое законодательство. Иногда у меня возникает ощущение, что цифра 115 уже по ночам снится всем тем, кто имеет хоть какое-то отношение к финансовой жизни. И, конечно, пришло время начать процесс декриминализации законодательства в области бизнеса», — подчеркнул эксперт.

По его словам, этот список можно продолжать еще долго, но это основные вызовы, что стоят сегодня перед Россией.

«Продвинемся по указанным направлениям реформирования собственной жизни — уверен, и темпы выхода из кризиса будут великолепными, значительно выше среднемировых. И капитал к нам примчится — в мире очень много горячих денег, и ставку мы сможем еще немного снизить, и диктата интернет-гигантов сможем не опасаться. Да и возможные санкции или риторика на эту тему нас будут гораздо меньше волновать», — добавил Коган.