Камень-на-Оби, Алтайский край, , 11:12 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали подробности коммунальных ЧП, произошедших в новогодние праздники на территории Камня-на-Оби и Славгорода. Как сообщает сегодня, 11 января, телеграм-канал краевого правительства со ссылкой на слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Ивана Гилева, в первом случае из-за выхода из строя вала на подачу угля в котельной, топливо почти 6 часов приходилось подавать вручную.

В Славгороде также была обнаружена неисправность работы оборудования в 10-й котельной.

«На параметры теплоподачи это не влияло. Жалобы поступили в связи с внешним резким снижением погодной температуры», — отметил Иван Гилев.

Губернатор края Виктор Томенко подчеркнул, что жители продолжают направлять жалобы в связи с теплоснабжением и поручил министру лично выехать в Славгород и Камень-на-Оби, разобраться в ситуациях на месте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Камне-на-Оби сразу после Нового года начались поломки на городских котельных. Более того, 3 января из-за аварии на теплосетях без воды в мороз остались жители 65 многоквартирных домов, были «обезвожены» пять социальных объектов.

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