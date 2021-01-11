Москва, , 11:12 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года в России среди японских кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) с пробегом наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В указанный период было перепродано 42 911 экземпляров Toyota RAV4. Это на 21% меньше, чем годом ранее, когда на вторичном авторынке было перепродано 35 499 единиц таких машин.

На втором месте по перепродажам в сегменте японских SUV находится модель Nissan Qashqai. Их за 11 месяцев было перепродано 36 915 единиц, что на 13% больше, чем год назад. За тот же период внедорожник Toyota Land Cruiser на вторичном авторынке купили 33 446 человек. Здесь рост перепродаж составил всего 8%.

Далее по убыванию идут: Nissan X-Trail (30 900 ед.; +12%) и Mitsubishi Outlander (29 295 ед.; +11%).

Напомним, в 2021 году дилеры компании Toyota в США прекращают реализацию рамного внедорожника Land Cruiser 200. Его производство стартовало с 2007 года. За это время он пережил два обновления. Тем не менее внедорожник всё равно устарел в техническом и дизайнерском плане.

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