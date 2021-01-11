Москва, , 11:09 — REGNUM В России в 2021 году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции, заявил 11 января вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм.

«В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — сказал вице-премьер журналистам.

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Новак уточнил, что правительство и Минэнерго держат на контроле ситуацию с ценами на топливо.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России на фоне подъёма цены на нефть может произойти резкий рост оптовых цен на топливо.

Как отметила газета, курс рубля по-прежнему слаб, и экспорт бензина становится более привлекательным для нефтяников. Этому способствует и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра, а также рост акцизов.

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