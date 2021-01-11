Мурманск, , 10:59 — REGNUM В арбитраже Мурманской области 28 января 2021 года начнут слушать многомиллионный иск акционера АО «Рыбопромысловая фирма «Вариант» Марата Исхакова, который требует взыскать более 157 млн рублей убытков с ООО «Арктик Менеджмент» и Михаила Минасяна — владельца данного ООО. Ранее Исхаков в рамках другого дела заявлял, что в «Арктик Менеджмент», по его мнению, были «выведены дорогостоящие ликвидные активы по цене значительно ниже балансовой стоимости, приобретено малоликвидное имущество, цель приобретения которого неизвестна», передаёт ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Иск от Марата Исхакова, который приобрёл у Романа Здраевского пакет акций рыбопромысловой фирмы в размере 57% уставного капитала, был подан еще 16 декабря 2020 года. Из-за недочетов и их устранения дело приняли лишь 28 декабря. Истец требует взыскания «солидарно убытков в сумме 157 883 690 рублей».

В рамках другого спора Исхаков оспорил продажу «Арктик Менеджмент» рыбопромыслового судна «Нерей». Суд также восстановил право требования АО «Рыбопромысловая фирма «Вариант» к ООО «Арктик Менеджмент» на сумму более 303 млн рублей. Решение обжалуется.

Другим иском акционер оспаривал продажу недвижимости и требовал вернуть имущество по данному договору. В ходе слушаний Марат Исхаков заявлял, что в ООО, по его мнению, были выведены дорогостоящие ликвидные активы. При этом «совокупная стоимость отчуждаемого и приобретаемого имущества превышает 25% от стоимости активов общества». Суд отказал в удовлетворении иска. Вердикт обжалуется, жалобу рассмотрят 4 февраля 2021 года.

Напомним, фирму «Вариант» называли бывшим владельцем рыбопромыслового судна «Онега», которое затонуло 28 декабря 2020 года в Баренцевом море. Из 19 членов экипажа спасти удалось лишь двоих.