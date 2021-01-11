Москва, , 10:57 — REGNUM За 2020 год у российских регулирующих органов накопилось немало вопросов к ряду предприятий, поэтому вполне оправдано, если в 2021 году вырастет количество проверок бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член генерального совета «Партии дела» Владимир Гамза. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева о том, что в 2021 году увеличится количество проверок в отношении бизнеса.

«Я думаю, что в связи с тем, что в 2020 году количество проверок было сведено если не к нулю, то к абсолютному минимуму (в силу сдерживающих решений правительства), то совершенно очевидно, что накопившиеся вопросы к ряду предприятий у регулирующих органов потребуют проведения большего количества проверок, чем в 2020 году, — сказал Гамза. — Действительно накопилось много вопросов в связи с тем, что не было регулярных проверок. А проблем в экономике образовалось много и у большого количества предприятий. Поэтому, скорее всего, количество проверок вырастет. И я считаю, что это вполне оправдано. Главное, чтобы это не превратилось в кампанию массовых проверок. Чтобы это не превратилось в счастливый день чиновника».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев заявил, что в России в 2021 году количество проверок в отношении бизнеса увеличится.

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