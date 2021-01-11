Лондон, , 10:53 — REGNUM В 2020 году в Великобритании из-за эпидемии нового коронавируса продажи машин сократились до уровня 1992 года. Об этом сообщается в отчёте Общества производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

За прошедший год продажи машин в стране снизились на 29%, до 1,63 млн единиц. Авторынок не смог спасти даже трёхкратный рост продаж электрокаров.

Главной причиной спада продаж стал локдаун, введённый в Великобритании ещё в марте прошлого года. Тогда в стране были закрыты автомобильные салоны. Такая ситуация на рынке длилась с марта по июнь. В этот период часть автокомпаний переключилась на продажу машин в онлайн-формате. Тем не менее эта мера существенно не повлияла на ситуацию.

При этом продажи электромобилей в 2020 году в Великобритании, вопреки общей тенденции на авторынке, выросли почти до 110 тыс. единиц, что составляет 6,6% от общего объема реализации машин в стране.

Ранее российский миллиардер Владимир Потанин, инвестировал около 50 млн евро в британскую компанию Arrival, которая специализируется на создании технологий для производства электрокаров и электробусов.

Читайте также: Названа самая популярная в Великобритании марка автомобиля