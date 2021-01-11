Москва, 11 января 2021, 10:50 — REGNUM У правительства России достаточно инструментов для сдерживания цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Однако это потребует от Минэкономразвития и Минэнерго РФ оперативного реагирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России может произойти резкий рост оптовых цен на топливо.
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