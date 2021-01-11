Москва, , 10:50 — REGNUM У правительства России достаточно инструментов для сдерживания цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Однако это потребует от Минэкономразвития и Минэнерго РФ оперативного реагирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

«Министр экономики Максим Решетников уже подставился перед президентом РФ Владимиром Путиным с ценами на продукты питания и может не пережить ещё один ценовой скандал.

А министру энергетики Николаю Шульгинову не стоит брать пример с Решетникова и ждать окрика от премьер-министра Михаила Мишустина или главы государства», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России может произойти резкий рост оптовых цен на топливо.

Читайте также: В России прогнозируют резкий рост оптовых цен на бензин

Читайте развитие сюжета: В Госдуме ожидают от правительства РФ регулирования цен на бензин