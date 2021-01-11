Москва, , 10:35 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года в России наибольшую выручку автодилерам принёс кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

В общей сложности за отчётный период российские автолюбители приобрели 65 490 единиц Hyundai Creta на сумму 78,2 млрд рублей.

На втором месте по выручке находится модель KIA Rio. На неё автолюбители потратили 72,8 млрд рублей. Всего продано было почти 77 тыс. единиц такого авто. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4. За эту модель дилеры в общей сложности выручили 69,2 млрд рублей, продав 31 895 экземпляров RAV4.

Также по итогам отчетного периода было продано 91 255 единиц Lada Vesta на сумму 66,5 млрд рублей и 29 811 единиц Volkswagen Tiguan на 57,7 млрд рублей. Эти авто заняли в списке соответственно четвёртое и пятое места.

Ранее управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил на пресс-конференции, что Hyundai планирует представить летом 2021 года в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения, который будет отличаться от индийской или китайской версий модели.

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