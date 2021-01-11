Уфа, , 10:37 — REGNUM Пришло время подумать об экономически обоснованных тарифах на вывоз ТКО в Башкирии. Об этом 11 января сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

Мусор и деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Хабиров напомнил, что те тарифы, которые были установлены в регионе, являются экономически не обоснованными. Но руководство региона пошло на это сознательно, поскольку недопустимо брать с людей плату за то, что «по сути является ничем», подчеркнул он.

Он также отметил, что в республике выстраивается работа операторов по вывозу ТКО и создается инфраструктура: появляется новая техника и обустраиваются контейнерные площадки. И сейчас нужно начать перерабатывать мусор, подчеркнул Хабиров и добавил, что переработку нельзя осуществлять, поскольку тарифы на вывоз ТКО являются экономически не обоснованными.

«Надо думать об экономически обоснованных тарифах», — заявил Хабиров.

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