Москва, , 10:37 — REGNUM Покупка валюты и недвижимости, внесение средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и на срочные депозиты поможет российским гражданам сохранить и приумножить свои сбережения в 2021 году. Об этом доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Георгия Плеханова Татьяна Скрыль рассказала 11 января РИА Новости.

«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США», — пояснила Скрыль.

Вместе с тем с любой валютой связаны риски, это показала пандемия, поэтому нужно вовремя покупать одну валюту и продавать другую, добавила она. Выгодно вкладывать деньги в недвижимость, это позволяет улучшить и жилищное положение.

Скрыль рассказала о повышении интереса к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. Она добавила, что инвестиции в ПИФы выгоднее депозитов по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, хотя не имеют государственной защиты в отличие от вкладов.