Чита, , 10:20 — REGNUM Власти Забайкалья проинформировали граждан о намерении Минфина и Банка России провести анализ реализации национальных проектов и государственных программ для того, чтобы внедрить в них меры по повышению финансовой грамотности населения страны.

«Финансовое просвещение тесно связано с достижением национальных целей развития. Финансово устойчивым семьям гораздо проще планировать свою жизнь, заниматься самореализацией и добиваться успеха, улучшать жилищные условия, идти в ногу с цифровизацией», — пояснил руководитель Минфина России Антон Силуанов.

По словам министра финансов Забайкальского края Веры Антроповой, в регионе повышать свою финансовую грамотность в условиях распространения коронавирусной инфекции можно в онлайн-формате. Все материалы — лекции, вебинары, мастер-классы, консультации — представлены на сайте открытыйбюджет.забайкальскийкрай.рф». К участию в мероприятиях в них присоединяется большое количество забайкальцев пожилого возраста и молодёжи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. забайкальские власти заявили о том, что полностью выполнили три национальных проекта: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Культура» и «Здравоохранение». Позднее было заявлено: контроль над реализацией остальных будет усилен.

В 2020 году Забайкальский край участвует в реализации 11 национальных проектов.

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