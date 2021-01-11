Сеул, , 10:22 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), газовоза для сжиженных нефтяных газов (СНГ) и нефтехимического танкера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, заказчиками являются судовладельческие компании Либерии, Океании и Азии. Контракты оцениваются в 288 млрд вон (~$262 млн).

Известно, что СПГ-танкер будет построен на верфи Hyundai Samho Heavy Industries в Ёнаме и спущен на воду во второй половине 2023 года, газовоз — на верфи Hyundai Mipo Dockyard и спущен на воду в первой половине 2023 года, а нефтехимический танкер — на верфи Hyundai Vietnam Shipbulding.

Отмечается, что 5 января представители компании получили заказ на строительство 6 контейнеровозов на общую сумму 900 млрд вон (~$820 млн).