Красногорск, , 10:13 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года самое больше количество подержанных легковых машин было продано в Московской области. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период в Московской области было перепродано 240 337 легковушек — на 2,5% меньше, чем год назад, когда на вторичном рынке региона было продано 246 602 авто.

Что же касается Москвы, то здесь объём продаж машин на вторичном авторынке за одиннадцать месяцев составил 234 885 единиц. Таким образом, российская столица оказалась на втором месте по числу перепроданных авто. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Здесь объём перепродаж легковых машин снизился на 2,7%, до 212 960 единиц.

На четвёртом и пятом местах соответственно находятся Свердловская область (145 308 ед.; +2,7%) и Ростовская область (140 284 ед.; — 2%).

Ранее специалисты агентства «Автостат» опубликовали исследование, согласно которому в 2021 году продажи машин на вторичном рынке России могут снизиться на 1% относительно 2020 года и составить около 5,4 млн единиц.

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