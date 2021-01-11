Сеул, , 10:36 — REGNUM В декабре 2020 года иностранные инвесторы в Южной Корее продали акции компаний на сумму 2,68 трлн вон (~$2,4 млрд). Об этом сообщает общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

В октябре иностранные инвесторы приобрели акции на сумму 1,35 трлн вон (~$1,2 млрд), а в ноябре — на сумму 6,12 трлн вон (~$5,5 млрд), что является рекордным показателем за последние семь лет и два месяца.

Известно, что инвесторы из Европы приобрели акции на сумму 1,2 трлн вон (~$1,09 млрд), инвесторы из стран Ближнего Востока — 400 млрд вон (~$364 млн), однако инвесторы из стран Азии продали акции на сумму 2,6 трлн вон (~$2,3 млрд), а из Америки — на 1,3 трлн вон (~$1,1 млрд).

По состоянию на конец декабря доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 31,4%.

Чистый отток средств из Южной Кореи за 2020 год составил 24,4 трлн вон (~$22,2 млрд). Кроме того, иностранцы приобрели на рынке Южной Кореи облигации на сумму 5,86 трлн вон (~$5,3 млрд), а продали — 6,6 трлн вон (~$6,01 млрд).