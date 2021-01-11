Москва, , 09:52 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года самым продаваемым в России китайским авто сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стала модель Chery Tiggo. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период в России было куплено 9558 единиц Chery Tiggo, что на 195% больше, чем год назад, когда было реализовано 3240 таких моделей.

На втором месте оказалась модель Geely Atlas. Это авто дилеры продали в количестве 6493 единиц, что на 3% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает кроссовер Haval F7. С января по ноябрь 2020 года российские автолюбители приобрели 6280 таких машин. Здесь прирост составил 243% по сравнению с прошлым годом.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга соответственно разместились модели Geely Coolray (4667 ед.) и Changan CS35 (663 ед.).

Ранее в компании Chery объявили о начале реализации в РФ лимитированной версии кроссовера Tiggo 4. Автомобиль был выпущен в честь 15-летия появления машин марки на российском рынке. Модель выделяется эмблемой «15» на передних дверях и шильдиком с надписью «15 limited edition».

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