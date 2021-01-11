Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM Власти Ростовской области в 2020 году обновили парк школьных автобусов. 226 единиц транспорта для перевозки детей были приобретены как за счёт федеральных средств, так и за счёт средств областного и местных бюджетов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Если сложить школьные маршруты, проложенные по сельским дорогам нашей области, получится 14 тыс. километров. Для того чтобы образование на селе было доступным, организован подвоз 35 тыс. учеников. <…> За прошедший год мы приобрели 226 новых автобусов: 156 — за счёт областного и местных бюджетов, 70 — за счёт средств федерации», — написал глава региона в Instagram.

Голубев отметил, что все школьные автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС/GPS и тахографами, ремнями безопасности, проблесковыми маячками.