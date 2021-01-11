Москва, , 09:34 — REGNUM В России в 2021 году количество проверок в отношении бизнеса увеличится, заявил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

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«Если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет», — сообщил он в интервью «Известиям».

Он уточнил, что в 2020 году ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, поэтому в этом году «они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное».

«Не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты», — добавил Херсонцев.

В первую очередь проверяющие придут из Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство РФ готово дифференцировать объекты проверок по уровню бизнеса. По его словам, ряд объектов попадёт в категорию низкого риска, и проверок там не будет: «Но если там что-то произойдёт, то мы сможем увидеть какие-то мониторинговые мероприятия».

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