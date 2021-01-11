Париж, , 09:31 — REGNUM По итогам 2020 года во Франции было продано около 1,65 млн новых легковых машин — на 25,5% меньше, чем год назад. Об этом сообщается в годовом отчете Комитета французских автопроизводителей (CCFA).

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Таким образом, в прошлом году из-за пандемии коронавируса авторынок Франции снизился до показателей 1975 года.

Аналитики CCFA отметили, что даже в результате крупных кризисов 1990 и 2000 годов продажи машин в стране не падали ниже 1,7 млн единиц. Таким образом, нынешний показатель продаж стал рекордно низким для авторынка Франции.

Уже в марте прошлого года продажи автомобилей во Франции сильно упали — на 72% в годовом сравнении. В апреле этот показатель снизился на 89%. Летом французский авторынок начал потихоньку восстанавливаться и справился со второй волной пандемии.

Тем не менее в декабре прошлого года продажи машин во Франции снизились на 12% к аналогичному месяцу 2019 года.

Ранее компании L'Observatoire Cetelem и C-Ways обнародовали совместное исследование, согласно которому в 2020 году продажи на автомобильном рынке Франции сократятся на 27% по сравнению с показателем реализации 2019 года.

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