Краснодар, , 09:14 — REGNUM Стоимость проезда на 16 коммерческих маршрутах вырастет в Краснодаре в январе, сообщили в пресс-службе администрации города. На ряде маршрутов стоимость проезда поднялась уже с 9 января.

Об изменении стоимости проезда с 28 до 30 рублей за одну поездку мэрию уведомили семь перевозчиков, работающих на 16 маршрутах. Повышение не коснётся муниципального транспорта.

«Коммерческие перевозчики вынуждены провести увеличение стоимости тарифа. В 2020 году они понесли большие затраты. Закупили кассовые аппараты, установили таблички Брайля, оснастили свои транспортные средства по требованиям безопасности. Кроме того, в связи с пандемией и карантином у перевозчиков, с одной стороны, сократилось количество пассажиров и снизилась выручка. С другой стороны, возросли расходы на топливо и запчасти. Повышение оплаты — это вынужденная мера», — назвал причины повышения тарифа президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров.

С 9 января уже выросла стоимость проезда на маршрутах №№ 51 и 58, 10 января — на маршрутах №№ 31 и 44. С 14 января по 31 января поэтапно будет увеличена стоимость проезда ещё на 12 маршрутах. Всего в городе 78 автобусных маршрутов, которые обслуживают коммерческие перевозчики.