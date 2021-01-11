Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве в 2020 году установлен рекорд по вводу жилья для обманутых дольщиков — введено в эксплуатацию 33 проблемных дома, сообщили в Стройкомплексе.

За прошедший год в правах восстановлены 2,8 тыс. москвичей, пострадавших от добросовестных застройщиков. С 2011 года восстановлены права более 19 тыс. дольщиков.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, до конца 2023 года планируется решить вопросы по остальным дольщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь-октябрь 2020 года решены проблемы более 2,6 тысячи дольщиков.

Читайте также: В Москве решены проблемы более 2,6 тыс. обманутых дольщиков