Вашингтон, , 09:14 — REGNUM По итогам 2020 года компания Tesla поставила на глобальный авторынок 499 500 машин. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Ранее в компании планировали продать в 2020 году более 500 тыс. автомобилей. Продав чуть меньшее количество, компания всё же достигла рекордного показателя.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года в компании надеялись, что план будет выполнен, несмотря на временную остановку работы всех заводов. А в последние дни 2020 года некоторые эксперты заявляли, что Tesla закроет 2020 год, выполнив заявленный план. Все эти заявления в итоге помогли компании поддержать стоимость акций на высоком уровне.

Что же касается России, то здесь за первые 11 месяцев прошлого года автолюбители купили 176 автомобилей Tesla — на 159% больше, чем год назад.

Ранее министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что в начале 2021 года компания Tesla начнет в Индии продажи электромобилей. Также министр сказал, что если продажи электрокаров будут успешными, то не исключено открытие в стране предприятий по их выпуску.

Читайте также: На заводе Tesla в КНР выпущена первая партия кроссоверов Model Y