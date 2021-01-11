Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве за 2020 год построено 10,8 млн кв. метров недвижимости, из них 4,9 млн кв. составляют жилые дома. По реновации сдано в эксплуатацию 32 новых дома, сообщили в Стройкомплексе.

По словам заммэра Андрея Бочкарёва, в 2021 году планируется построить не менее 8,5 млн кв. метров недвижимости, из которых 4 млн кв. метров составят жильё.

За 10 лет в Москве построено 89,6 млн. кв. метров недвижимости, в том числе 36 млн. кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2020 года в Москве было построено 4,8 кв. метров недвижимости.

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