Москва, , 09:01 — REGNUM Резкий рост оптовых цен на топливо может произойти в России на фоне подъёма цены на нефть, пишет 11 января издание «Коммерсантъ».

Курс рубля по-прежнему слаб, и экспорт бензина становится более привлекательным для нефтяников. Этому способствует и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра, а также рост акцизов.

С начала декабря бензин АИ-92 и АИ-95 подрос в цене на 7,7% и 8,4% на бирже СПбМТСБ. Тонна топлива стала стоить 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. рублей соответственно, хотя ещё в ноябре цены устойчиво снижались после пика, пройденного летом.

Оптовые цены на автомобильное топливо растут из-за снижения предложения на внутреннем рынке, отмечают в исследовательской группе «Петромаркет». Данные ЦДУ ТЭК говорят об увеличении выпуска бензина в стране на 2,6% за период с 16 по 22 декабря по сравнению с предыдущей неделей. Однако поставки на внутренний рынок сократились на 2,2%, а запасы на НПЗ и нефтебазах — на 3,6%.

«Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет», — пишет издание.