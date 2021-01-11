Владивосток, , 08:52 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года на авторынке Дальнего Востока чаще всего продавались новые кроссоверы Toyota RAV4. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего за указанный период дилерам удалось реализовать 1210 экземпляров RAV4. При этом годом ранее они продали таких авто в количестве 851 единицы. Таким образом, за год продажи RAV4 выросли на 42%.

На втором месте по популярности на дальневосточном авторынке разместился кроссовер Hyundai Creta. Его продажи составили 1104 единицы — на 31% больше, чем год назад. Третий результат продемонстрировала модель UAZ Patriot. Эти машины предпочел приобрести 881 житель Дальнего Востока (+26%).

На четвертом и пятом местах списка расположились соответственно Toyota Land Cruiser и KIA Rio.

Напомним, 2 декабря 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому мораторий на систему «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей Дальнего Востока продлевается ещё на год. Таким образом, жители этого региона могут привозить подержанные праворульные автомобили из Японии для собственных нужд без обязательной установки «ЭРА-ГЛОНАСС» до конца 2021 года.

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