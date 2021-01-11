Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Чебоксарах для обслуживания аэропорта приобретают пожарный автомобиль. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Чебоксары». Речь идёт о договоре купле-продаже аэродромного пожарного автомобиля.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 млн рублей, в том числе НДС составляет 20%. Автомобиль будет поставлен в Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксары попали в список субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год. Пассажиры смогут улететь по четырём направлениям: в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды и Новый Уренгой.

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