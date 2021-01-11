Оренбург, , 08:46 — REGNUM В Оренбурге с 1 января вырос тариф на услуги по помывке в общественных банях. Пользователи соцсети называют тариф непомерно высоким и возмущены подорожанием.

В Кировских банях двухчасовое посещение отделения первого разряда до обеда стоило 200 рублей, а после обеда — 230 рублей. Сейчас тариф составляет 230 и 265 рублей соответственно. Визит в отделении высшего разряда (с непроточным ледяным бассейном) теперь стоит на 40 рублей дороже: до обеда 500 рублей, после — 570.

Журналист Владимир Беребин отметил, что депутаты Оренбургского горсовета втихаря приняли новые тарифы, а Кировские бани, как и бани на ул. Луговой, считаются казенным только на бумаге. Фактически всем уже много лет рулит здесь частник.

«И на кого в таком случае работает городской бюджет, догадаться не сложно. Ценник изменился — а ничего ни в Кировских банях, ни на Луговой не изменилось. За что накинули? По привычке и потому что лобби в горсовете есть?», — вопрошает он.