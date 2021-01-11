Москва, , 08:38 — REGNUM По итогам 2020 года в России доля реализованных в кредит (по программам Hyundai Finance) новых автомобилей Hyundai достигла 65% от всех проданных машин марки в стране. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской автокомпании.

При этом общая доля продаж в кредит машин марки по программам Hyundai Finance выросла до 80% от числа всех кредитных продаж компании.

С начала лета прошлого года клиентам Hyundai стали доступны программы автокредитования с государственной поддержкой. Среди них такие программы, как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль в трейд-ин» и «Автомобиль работникам медицины».

В общей сложности по итогам 2020 года дилеры южнокорейского автопроизводителя продали в России около 163 тыс. машин Hyundai — на 9% меньше, чем год назад.

Напомним, по итогам прошлого года на петербургском заводе Hyundai было собрано более 219 тыс. машин, что на 10% меньше, чем годом ранее, когда было произведено 245 тыс. машин.

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