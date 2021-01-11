Москва, , 08:28 — REGNUM В Москве в течение 2021 года планируется построить 28,3 км линий столичного метрополитена и открыть 11 новых станций метро, сообщается на портале градоначальника.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые станции строятся на Большой кольцевой линии (БКЛ). Уже открыты для пассажиров 10 станций. К концу года станет доступна 21 станция. Всего на БКЛ запланирована 31 станция протяженностью 70 км.

В Московском метрополитене с 2011 года введено в эксплуатацию 305 км линий, 148 станций. В 2018 году был установлен рекорд — построено 17 новых станций и около 33 км линий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве приступят к строительству Бирюлёвской линии метрополитена.

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