Сеул, , 08:26 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 января составил $11,2 млрд, что на 15,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, среднедневной показатель, напротив, увеличился на 5,8%.

Экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи сократился на 62,9%, высокоточного оборудования — на 13,5%, полупроводников — на 0,3%, однако экспорт судов, напротив, вырос на 43,4%, устройств беспроводной связи — на 43,3%.

Отмечается, что экспорт в Японию упал на 31,6%, в страны Ближнего Востока — на 49,3%, в Китай — на 5,6%, в США — на 3,8%, во Вьетнам — на 13,4%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени сократился на 22,9%, до $11,8 млрд.

Импорт нефти в страну сократился на 52,6%, газа — на 41,7%, однако импорт полупроводников вырос на 10%, устройств беспроводной связи — на 10,1%, автомобилей — на 95,2%.