Москва, , 08:05 — REGNUM Торги на Мосбирже 8 января открылись ростом по рублевым парам. На дневной сессии курс доллара повышался до отметки 74,83 руб. К закрытию дня цена снизилась до 74,15 руб. Давление на рубль оказывали несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Во-первых, начали расти опасения по поводу новых санкций из-за контроля демократами над обеими платами американского парламента, во-вторых, общее укрепление доллара США.

На американской сессии индекс доллара восстановился с 89,66 до 90,25 на фоне роста доходности десятилетних американских облигаций.

Закрылись торги на внутреннем валютном рынке разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и британскому фунту, подорожал к евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 74,15 руб., фунт/рубль — на 0,25%, до 100,99 руб.

От падения рубль сдерживал нефтяной рынок. Цена на нефть марки Brent повышалась до $56,27. Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания, что администрация нового президента США Джо Байдена будет наращивать стимулирующие меры.

Сегодня, 11 января, на торгах в Азии доллар торгуется в плюсе ко всем основным валютам. Нефть марки Brent подешевела на 1,5%, до $55,29. Доллар дорожает на новостях об импичменте Трампа и о политике Тайваня.

Посол США планирует встретиться с президентом Тайваня 14 января. Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, которая со временем снова станет частью страны.

Действия США могут вызвать раздражение Пекина и усилить напряженность между США и Китаем. В связи с этим продажам подвержены рисковые активы, включая биткоин.

Скорее всего, на открытии Мосбиржи российская валюта окажется под давлением. Открытие рынка по доллару ожидается в районе 74,40 руб.

Если европейские участники рынка не поддержат утренний рост индекса доллара, то можно ожидать восстановления пар с долларом, а также укрепления рубля до 74 руб. По паре евро/рубль ожидается умеренное снижение до 90,25 руб.

Читайте также: Рубль в 2021 году ждёт укрепление — эксперт