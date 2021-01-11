Салехард, , 07:57 — REGNUM Пассажиропоток авиакомпании «Ямал» снизился в 2020 году в два раза. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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В 2019 году авиакомпания «Ямал» перевезла более одного миллиона пассажиров. В 2020 году их число составило около 600 тысяч человек. Причиной резкого снижения числа авиапассажиров называется пандемия коронавирусной инфекции.

Отмечается, что убытки авиакомпании «Ямал» в 2020 году достигли 1,6 млрд рублей.

Напомним, АК «Ямал» является основным авиаперевозчиком в ЯНАО. Основным владельцем авиакомпании является региональный департамент имущественных отношений.