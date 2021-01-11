Киров, , 07:02 — REGNUM Арбитраж Кировской области 25 февраля 2021 года рассмотрит банкротный иск к производителю древесного угля — ПАО «Моломский лесохимический завод». Истцом выступает частный предприниматель, передаёт ИА REGNUM.

Иск от Алексея Вильберга поступил в суд 21 декабря 2020 года, а 25 декабря его принял судья Левчаков. Основанием для обращения в арбитраж стала задолженность в размере 1 798 461,13 рубля. В качестве управляющего для компании предлагается Андрей Малыгин из ассоциации «Меркурий».

Напомним, в 2020 году банкротные претензии к предприятию уже имела налоговая служба, но производство по делу прекратили после выплаты основной части долга. На момент обращения УФНС в суд долги завода превышали 16 млн рублей.

Предприятие создано в Опаринском районе Кировской области в 1993 году. Среди его продукции — древесный уголь, смола и кабельные барабаны. На заводе числились 180 работников. Врио директора — Светлана Лялина.

По итогам 2019 года непокрытый убыток предприятия был утверждён в размере 82,014 млн рублей. Дивиденды решено было не выплачивать.