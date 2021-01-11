Барнаул, , 03:44 — REGNUM В рамках дела о банкротстве «Тальменка-банка» (Алтайский край) один из бывших топ-менеджеров, которого пытаются привлечь к субсидиарной ответственности, заявил о фальсификации доказательств. Вопрос исключения документов арбитраж Алтайского края, в котором слушается дело, планирует рассмотреть 22 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Банк, который остался без лицензии 23 января 2017 года, по размеру активов находился на 425-м месте в РФ. Свою печальную славу он получил после того, как десятки жителей Крыма получили требование о возврате кредитов, якобы оформленных ими в «Тальменка-банке», но которых они никогда не брали. Сообщалось как минимум о 700 пострадавших.

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Среди крупных акционеров кредитной организации был и теперь уже бывший глава правления Олег Семкичев — 19,5%, с которого и ещё пяти его коллег конкурсный управляющий пытается взыскать более 2,4 млрд рублей. Требование о привлечении к субсидиарной ответственности пока не рассмотрено. Семкичев в рамках дела также подал «заявление о фальсификации доказательств, в котором он указал на недостоверность подписей, выполненных от его имени в индивидуальных условиях потребительского кредита» от 2016 года и графике погашения кредита. Он просил «исключить указанные документы из числа доказательств».

Напомним, на начало декабря 2020 года у банка установлены долги перед 249 кредиторами на общую сумму 2,47 млрд рублей.