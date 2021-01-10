Алжир, , 23:20 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник V», созданная в Российской Федерации, зарегистрирована в Алжире. Об этом сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в соцсети Twitter.

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В сообщении уточняется, что зарегистрировало российскую вакцину в воскресенье, 10 января, министерство фармацевтической промышленности Алжира.

Таким образом, первой страной Африки, зарегистрировавшей препарат, стал Алжир.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности закупки вакцины «Спутник V», заявила, что вести параллельные консультации и согласовывать поставки вакцин от COVID-19 в обход Брюсселя страны ЕС не имеют права.

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